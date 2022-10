Inter, il popolo ruggisce: San Siro esaurito con Salernitana e Plzen. Testa a testa col Milan

"Visto l’entusiasmo del popolo rossonero e di quello nerazzurro, San Siro è da tempo... troppo piccolo nonostante gli oltre 75.000 posti. E pensare che il progetto del nuovo stadio sarà da 60-65 mila posti… Migliaia di persone ad ogni sfida casalinga di Milan e Inter resteranno deluse e fuori dai cancelli. Non sarebbe il massimo. Attualmente il Milan è in testa come spettatori in Serie A: nelle 5 occasioni in cui Pioli e i suoi hanno giocato in casa la media è stata di 72.841 paganti (...). E l’Inter? E’ leggermente più indietro: Inzaghi ha disputato 4 sfide tra le mura amiche e il cassiere di viale della Liberazione ha registrato una media di 71.621 presenti. Un tutto esaurito, contro la Roma, due match sopra quota 70.000 (con Spezia e Cremonese) e uno di poco sotto (69.134 con il Torino). L’Inter non ha intenzione di lasciare a lungo il primo posto al Milan e domenica all’ora di pranzo contro la Salernitana il Meazza sarà esaurito: 75.500 presenti con tanti supporters in arrivo da Salerno. La media salirà così a 72.397 e il primo posto del Milan sarà un po’ più vicino. Il club nerazzurro è già certo del sold out anche nella sfida del 26 contro il Viktoria Plzen, in Champions".