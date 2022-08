Sky – Addio Gosens? Possibili sostituti: sondaggi per Sosa e Alonso. Ma c’è una terza ipotesi

E' arrivata come un fulmin a ciel sereno la notizia del forte interessamento del Bayer Leverkusen nei confronti di Robin Gosens , laterale tedesco dell'Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club tedesco potrebbe offrire un prestito oneroso di 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 28 milioni. resta da capire, nel momento in cui questa offerta dovesse effettivamente concretizzarsi, quale sarebbe la risposta dell'Inter che però, intanto, sonda sul mercato nomi di possibili sostituti.

Secondo quanto riferisce l'emittente, i nerazzurri avrebbero tastato il terreno per due nomi: Marcos Alonso, 31enne del Chelsea già in passato accostato all'Inter, nel caso in cui non si chiudesse il suo trasferimento al Barcellona; e Borna Sosa, laterale dello Stoccarda seguito anche dall'Atalanta. C'è, però, anche una terza ipotesi che porta proprio a Leverkusen: secondo Sky, infatti, non è da escludere uno scambio tra Gosens e Bakker, laterale olandese ex Paris Saint-Germain.