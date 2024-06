Un mln e mezzo per il prestito e sei e mezzo per il riscatto. Questa sarebbe l'offerta che il Bologna avrebbe fatto all'Union Berlino per riportare in Italia l'ex Inter Robin Gosens. Da quanto riportano a Sportitalia la richiesta del club tedesco, al quale il giocatore è approdato nel 2023 dopo una sola stagione nel club nerazzurro, sarebbe di 10 mln. Le parti stanno trattando e si starebbero sostanzialmente avvicinando, spiegano dal canale tv.