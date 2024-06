SI – Dybala-Inter? Zero chance. Gosens, il Bologna prepara l’offerta

Anche a Sportitalia considerano lontanissimo Dybala dall'Inter. In giornata si era parlato di un interesse rinnovato (era stato trattato dai nerazzurri prima dell'approdo alla Roma.ndr) nei confronti dell'argentino. Ma il canale sportivo - come vi ha raccontato FCINTER1908 - non considera possibile un futuro a Milano per il calciatore giallorosso.