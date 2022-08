Sky – Vicino addio Gosens: vuole giocare di più. Novità formula. Sosa primo nome. Skriniar…

Robin Gosens è vicino a lasciare l'Inter. Come conferma Sky Sport, nella giornata di oggi il Bayer Leverkusen è stato a Milano per incontrare i dirigenti nerazzurri e presentare una proposta da prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Un affare che sembra destinato a una conclusione positiva. Anche perché, riferisce l'emittente, il calciatore vorrebbe giocare con maggiore continuità e quindi avrebbe dato il suo assenso.

La prima scelta dell'Inter per la fascia sinistra è Borna Sosa, esterno sinistro classe 1998 di proprietà dello Stoccarda. I nerazzurri avrebbero già presentato un'offerta di prestito con diritto di riscatto e si attende il sì del club tedesco. Altrimenti, sarà un altro il sostituto di Gosens. In queste ore, c'è stato anche un tentativo per Marcos Alonso, che però è promesso sposo del Barcellona e che vuole tornare in Spagna anche per motivi famigliari.