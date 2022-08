Sky – Via Gosens? L’Inter fa sul serio per Borna Sosa: c’è la prima offerta allo Stoccarda

E' Borna Sosa il nome più forte in casa Inter in caso di partenza di Robin Gosens, finito pesantemente nel mirino del Bayer Leverkusen

E' Borna Sosa il nome più forte in casa Inter in caso di partenza di Robin Gosens, finito pesantemente nel mirino del Bayer Leverkusen. Fra i nomi sondati in queste ore, infatti, il laterale tedesco dello Stoccarda sembra essere quello con maggiori possibilità di diventare un nuovo giocatore nerazzurro.