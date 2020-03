Bucchioni: “Griezmann-Inter, arriva una novità clamorosa. E c’è un altro grande nome che…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha fatto il punto sul mercato dell’Inter tra entrate e uscite, con i nomi di Lautaro Martinez e Tonali (con il sogno Griezmann) sempre in primo piano. In particolare, sul fronte dell’attaccante francese arriva la grande novità: l’ex Atletico Madrid non avrebbe detto no a un eventuale trasferimento in Italia. Tonali, invece, è l’altro grande nome in odore di nerazzurro. Ecco quanto sostiene Bucchioni:

TONALI E CHIESA, SFIDA ALLA JUVE – “Ci sono due nomi grossi che da tempo ruotano attorno alla Juve e parlo di Icardi e Pogba. La Juve dovrebbe liberarsi di Higuain e Douglas Costa, ma anche di altri “pesanti”. Piace poi anche il giovane Tonali, ma ci sono in cassa 50 milioni per un altro duemila? Più facile finisca all’Inter. E Chiesa? Altra situazione da tenere d’occhio, ma i conti della Juventus non sono brillantissimi“.

NOMI TOP – “Tonali potrebbe diventare il regista che manca. Ma il discorso più complicato ruota attorno a Lautaro. Vendere o non vendere? La risposta è vendere, certe operazioni vanno fatte perché tenerlo è una forzatura, potrebbe esplodere, ma anche fermarsi. E 110 milioni sono tanta roba. E allora? L’Inter non ha fatto una grinza e ha risposto più o meno così: dateci Griezmann. Il francese pare non abbia detto no all’Italia, il discorso è aperto e questo sarà uno dei tormentoni del mercato“.

(Fonte: TMW)