Griezmann offerto all’Inter, che ha però piano B. E c’è chi ha già scelto il nerazzurro

La sconfitta dell’Inter contro il Bologna ha messo in luce le tante carenze della squadra nerazzurra. Ecco perché la dirigenza continua a lavorare sul mercato per rinforzare l’organico e il Messaggero fa il punto sulle trattative più calde in viale della Liberazione: “Griezmann è considerato quasi un ex. Il Barcellona lo ha offerto sia all’Inter, nell’ambito dell’affare Lautaro Martinez, sia alla Juventus ma il suo alto ingaggio da 17 milioni di euro a stagione è ritenuto un ostacolo insormontabile anche per i club più importanti. Intanto l’Inter ha fatto sapere di voler blindare El Toro con un nuovo contatto.

L’idea è quello di aumentare l’attuale stipendio fino a 5 milioni a stagione. Ma l’Inter ha anche un piano B: in caso di partenza dell’argentino, i riflettori restano puntati su Aubameyang e Cavani, entrambi sui taccuini pure del Barcellona. L’attaccante ex Psg, che in Uruguay accostano con insistenza alla Roma del futuro, ha deciso di ufficializzare la sua scelta solo tra qualche settimana. Chi ha, invece, già scelto la sua prossima maglia è Sandro Tonali: l’Inter ha raggiunto un’intesa di massima con il Brescia sulla base di 35-38 milioni di euro“.