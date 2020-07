Inter-Tonali, settimana decisiva? Trattativa segnata, la Juventus si tira fuori. E ora Marotta…

Nel corso della prossima settimana, l’Inter porterà avanti i contatti per Emerson Palmieri del Chelsea – gli inglesi chiedono 30 mln – ma proverà a stringere per Sandro Tonali. A riportarlo è Tuttosport che ribadisce lo stato dell’arte della trattativa: “Il giocatore da tempo ha detto sì a Marotta e la strada della trattativa è segnata, considerato che la Juve ha virato su altri obiettivi e il ragazzo – anche in ottica azzurra – vuole restare in Italia. Cellino valuta 50 milioni il cartellino, l’Inter 35 ma con una formula “alla Barella” le distanze si possono assottigliare moltissimo”, spiega il quotidiano.