Piccolo incidente di percorso nella trattativa che porta Gudmundsson dal Genoa alla Fiorentina. Affare che non sembra in discussione, ma prima c'è un altro attaccante che sta salutando i rossoblù.

"Congelato per le tempistiche, ma non dal punto di vista dell'interesse perché la Fiorentina continua a lavorare per Albert Gudmundsson, messo nel mirino dallo scorso gennaio. Però la situazione è cambiata nelle ultime ore per le dinamiche improvvise che di riflesso sono andate a impattare sulla trattativa. Un accordo di massima con il Genoa sarebbe anche già stato trovato (7 milioni di prestito oneroso e 18 di riscatto a cui aggiungere dei bonus), però la situazione ora è stata proiettata in un'altra dimensione visto che Retegui all'Atalanta sembra far slittare il passaggio dell'islandese alla Fiorentina", si legge su La Gazzetta dello Sport.