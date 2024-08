"Ovviamente, essendo ancora in piena fase di rodaggio e con tanti carichi di lavoro nelle gambe, era chiaro che non potesse essere al top della forma. Tuttavia era lecito aspettarsi qualcosa di più, anche perché il vero Thuram, quando ha la palla tra i piedi, sa esaltare ed esaltarsi come pochi altri giocatori nerazzurri. Non è stato così in quel di Monza, complice anche l’eccellente difesa dell’Al-Ittihad che gli ha praticamente impedito di azionare le lunghe leve per puntare verso la porta. Sicuramente, sulla sua non positiva prestazione, ha contribuito, in maniera tangibile, l’assenza del suo “uomo guida”, ovvero Lautaro Martinez", aggiunge il CorSport visto che Correa ha caratteristiche ben diverse da quelle del Toro.