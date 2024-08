La squadra di Inzaghi ha in infermeria Taremi, Zielinski e pure Arnautovic che hanno avuto problemi nei giorni scorsi e si aggiungano a Buchanan fuori almeno fino ad ottobre. C'è quindi da capire anche come sta il giocatore olandese in vista soprattutto dell'esordio in campionato dell'Inter campione d'Italia previsto per il 17 agosto alle 18.