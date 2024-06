Secolo XIX – Gudmundsson, diversi sondaggi: il Genoa ha fissato il prezzo

Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Albert Gudmundsson: diversi sondaggi per l'attaccante, il Genoa ha fissato il prezzo

Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Albert Gudmundsson, in lista per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi. Come sottolineato oggi da Il Secolo XIX, sono infatti diversi i club che hanno chiesto informazioni per l’attaccante: la sua valutazione resta superiore ai 35 milioni di euro per il Genoa.