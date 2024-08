"La proposta ha trovato un’iniziale apertura del Genoa: l’impressione è che con l’aggiunta di qualche bonus l’affare possa chiudersi in tempi brevi. L’inseguimento della Fiorentina a Gud, del resto, è iniziato lo scorso gennaio e i due club hanno già avuto modo di parlare a lungo della questione. I viola non sembrano nemmeno costretti ad aspettare la cessione di Nico Gonzalez per acquistare Gudmundsson. L’operazione per l’islandese potrebbe essere conclusa prima e in modo indipendente dalla partenza dell’argentino", precisa Gazzetta.