La Fiorentina prova ad accelerare per Gudmundsson, continua a lavorare su Tessmann e intanto domani tornerà in campo per disputare l'amichevole contro il Montpellier, formazione francese di Ligue 1. Giorni frenetici per la società viola che deve compiere uno scatto sul mercato per completare una squadra che a due settimane dall'inizio del campionato mostra ancora tante caselle vuote, specie a centrocampo, ma pure negli altri reparti.