Tra tre giorni l'Inter farà il suo esordio in campionato dove incontrerà il Genoa. Una trasferta storicamente difficile per i nerazzurri, ma anche una strana combinazione legata al mercato. I nerazzurri non hanno mai abbandonato la pista che porta a Gudmundsson , mentre dall'altra parte si è registrato un certo apprezzamento per Marko Arnautovic. Riuscire a portare Albert Gudmundsson a Milano e Marko Arnautovic a Genova è operazione difficile da realizzare, ma comunque ancora possibile secondo la Gazzetta dello Sport.

"Certo, tutto dipenderà dall’eventuale mancato accordo della Fiorentina per lo stesso Gud: i viola restano sempre famelici sulla preda, in pole dopo lungo tira e molla. Occhio, però, allo scorrere della clessidra: ogni giorno che passa senza che l’islandese prenda domicilio a Firenze finisce per rendere ancora più marcata la strada verso il nerazzurro. In fondo, è forte in Albert la voglia di restare in Italia, ma anche quella di misurarsi in Champions".