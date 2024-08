Secolo – Gudmundsson-Fiorentina, trattativa bloccata ora: ecco perché

Trattativa in stand-by tra Fiorentina e Genoa per Albert Gudmundsson secondo Il Secolo XIX: ecco i motivi emersi

Trattativa in stand-by tra Fiorentina e Genoa per Albert Gudmundsson secondo Il Secolo XIX. Era stata impostata per 7 milioni per il prestito e 18 per l’obbligo di riscatto. “Per il momento, la trattativa è bloccata, l’idea del club è quella di cedere solo uno tra Retegui e Gudmundsson.