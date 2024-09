La Fiorentina si gode Albert Gudmundsson, per l'Inter è già un rimpianto: ecco i motivi per cui non è arrivato in estate

Alessandro Cosattini Redattore 23 settembre - 19:00

Albert Gudmundsson ha già conquistato tutti a Firenze. Prima vittoria in campionato per la squadra allenata da Raffaele Palladino, proprio nel giorno dell’esordio dell’islandese, che ha segnato una doppietta. 14 gol realizzati al Genoa, poi il trasferimento in estate: prestito oneroso a 8 milioni di euro, con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 17 più 3,5 di bonus per un'operazione complessiva da 28,5 milioni di euro. L’islandese è stato a lungo accostato anche all’Inter, poi alla fine è approdato in viola. Un rimpianto di mercato per l’Inter secondo calciomercato.com.