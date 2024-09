A New York, alla Giornata dello Sport italiano nel mondo, era presente anche Alejandro Cano Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities di Oaktree, il fondo americano proprietario dell'Inter. Con lui c'erano anche il co-patron dell'Atalanta, Pagliuca e Cardinale, proprietario del Milan. «L’economia italiana è in crescita e ci sono grandi opportunità ma la Serie A deve fare un salto di qualità per tornare a essere la lega di riferimento nel mondo», ha sottolineato il co proprietario del club bergamasco.