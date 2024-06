Gudmundsson da tempo si è promesso all’Inter e non ha fretta: a che punto è la trattativa

Albert Gudmundsson resta il primo nome sulla lista dell'Inter per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi . Chiuso il colpo Josep Martinez per la porta, il club si concentra ora sulle altre operazioni e nei discorsi col Genoa si è parlato anche dell'islandese. Calciomercato.com sottolinea che " Gudmundsson da tempo si è promesso all’Inter, dichiarandosi disposto ad attendere pazientemente gli sviluppi di un mercato che per i nerazzurri non si preannuncia semplice se pensiamo alle uscite.

Occhio ad Arnautovic

Lì davanti la casella di Gudmundsson è riempita da Arnautovic, che per adesso non vuole neanche sentir parlare di cessione. E allora conviene aspettare, capire se l’austriaco può cambiare idea o se nel frattempo, di fronte ai continui no di Arnautovic a trovare una nuova squadra, sarà invece Oaktree ad ammorbidire la propria posizione in merito a un possibile inserimento di un quinto elemento in attacco.