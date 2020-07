L’Equipe – Inter, Atletico e Barça su Guendouzi. Contatti sull’Arsenal. E’ fuori rosa perché…

Dopo le prime notizie apparse in Francia nelle scorse settimane, oltre le Alpi insistono sull’interesse dell’Inter nei confronti di Matteo Guendouzi. Secondo quanto riportato da L’Equipe, infatti, i nerazzurri avrebbero, così come Atletico Madrid e Barcellona, gli altri due club sulle tracce del giocatore, contattato l’Arsenal per sondare la disponibilità dei Gunners a cedere il centrocampista francese.

Le voci sul futuro di Guendouzi si sono moltiplicate dopo che lo scorso 20 giugno, nel corso della partita contro il Brighton in Premier League, il giovane centrocampista si era reso protagonista di sfottò all’indirizzo degli avversari, prendendoli in giro per i loro bassi stipendi. Da quel momento, il manager dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha deciso di metterlo fuori rosa. E chissà che quella non sia stata la sua ultima partita con la maglia dell’Arsenal…

(Fonte: L’Equipe)