In Uk – Hakimi, in estate l’assalto dell’Arsenal. Pronta l’offerta per strapparlo all’Inter

L’Arsenal potrebbe dare l’assalto all’Inter per Hakimi in estate. I Gunners seguono l’esterno marocchino sin dai tempi del Real e nella prossima finestra di mercato potrebbero cercare di strapparlo ai nerazzurri, sfruttando la crisi economica che vive l’Inter. Secondo il portale inglese The Athletic l’Arsenal farà una proposta concreta al club nerazzurro di circa 45 milioni di euro per tesserare Hakimi nella prossima stagione.

Nell’idea del club londinese Hakimi sarebbe il sostituto di Bellerin nell’Arsenal. Per convincere l’Inter i Gunners offrirebbero di più dei 40 milioni pagati dai nerazzurri al Real Madrid in modo da garantire loro un plusvalenza.