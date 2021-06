Hakimi, PSG favorito ma il Chelsea prova il sorpasso. “Dall’Inter chiusura totale”

Stando a la Gazzetta dello Sport, la priorità dell'Inter resta la cessione di un big con Hakimi il maggiore indiziato a fare le valigie.

"Il Psg resta in pole position ma anche fermo sull’offerta da 60 milioni, mentre il Chelsea starebbe provando il sorpasso, ma inserendo nell’operazione un paio di contropartite. E dalle parti di viale della Liberazione la chiusura è totale: 80 milioni, solo cash", evidenzia la Rosea. Tra i giocatori del Chelsea, però, c'è il vero obiettivo nerazzurro per la fascia sinistra, ossia EmersonPalmieri. Il laterale ex Roma e Palermo, però, ha una valutazione da 20 mln e la trattativa, per ora, è ferma.