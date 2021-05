Lukaku intoccabile per Inzaghi: “Hakimi? L’Inter non scende sotto questa cifra”

C'è un intoccabile per Simone Inzaghi e, come è stato per Antonio Conte, quell'intoccabile è Romelu Lukaku

Marco Macca

C'è un intoccabile per Simone Inzaghi e, come è stato per Antonio Conte, quell'intoccabile è Romelu Lukaku, che il futuro allenatore dell'Inter vede come perno indispensabile per il suo gioco d'attacco. Sul fronte cessioni, dunque, si parla di altri giocatori, Hakimi incluso. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"In tutto questo, neanche a dirlo, il suo incedibile assoluto è Lukaku. L’ideale come ariete e come sponda per il gioco di cui dicevamo (...). Si parla molto, in queste ore, anche della possibile cessione di Hakimi. Un’operazione, dal punto di vista economico, forse non così remunerativa, considerando che l’esterno è arrivato appena un anno fa ed il piano di ammortamento è dunque appena cominciato. Il “problema” potrebbe porsi di fronte a un’offerta di 65-70 milioni".