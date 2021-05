Inter, idea solletica Inzaghi: “Via Lautaro? Eriksen e questo arrivo top dietro Lukaku”

Un'Inter propositiva, con un calcio di palleggio e di inserimenti, che dia pochi riferimenti agli avversari: Inzaghi al lavoro per l'Inter

Un'Inter propositiva, con un calcio di palleggio e di inserimenti, che dia pochi riferimenti agli avversari. Simone Inzaghi non ha perso tempo e, ancor prima di diventare ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter, si è messo al lavoro per disegnare la sua futura squadra. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'ormai ex Lazio, in caso di partenza di Lautaro Martinez (uno dei maggiori indiziati a partire fra i big), sarebbe pronto a mettere in campo un'Inter con Lukaku unica vera punta. Dietro di lui, Eriksen, che avrà un ruolo centrale, e magari un giocatore alla De Paul, pronto a scambiarsi il ruolo con il danese e a dare fantasia e gol alle spalle del belga. Scrive la rosea: