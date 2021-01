Pagamento Hakimi, conferme in Spagna: “Real-Inter, rapporti ottimi di fiducia. Zero problemi”

Arrivano conferme sull’accordo tra Inter e Real Madrid sullo slittamento della prima rata del pagamento del cartellino di Achraf Hakimi, passato dalla Casa Blanca ai nerazzurri la scorsa estate per circa 40 milioni di euro. Sport, infatti, sostiene le indiscrezioni di Repubblica, che ha parlato di un accordo tra i due club sottoscritto nelle scorse settimane.

In particolare, secondo il quotidiano catalano, il Real Madrid avrebbe compreso la difficile situazione dell’Inter (come, del resto, di tutti gli altri club mondiali) dovuta alla pandemia da coronavirus. Per questo motivo, la questione non avrebbe minimamente intaccato gli ottimi rapporti di fiducia fra le due società.

Presto, l’Inter provvederà al pagamento. E la questione verrà definitivamente risolta.