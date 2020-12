In Spagna – Hakimi, l’Inter ritarda la prima rata da 13 mln. Nessun problema dal Real che…

Nessun allarme, nessun problema e nessun attrito. Dalla Spagna emergono ulteriori dettagli e ulteriori retroscena sul trasferimento di Achraf Hakimi dal Real Madrid all’Inter, avvenuto nell’ultima estate di mercato.

Secondo quanto riportato in Spagna dalla testata El Confidencial e confermato da alcune fonti dei Blancos, l’Inter non avrebbe ancora versato, come inizialmente pattuito fra le parti, la prima rata del pagamento previsto per il cartellino del laterale marocchino, che ammonta a 13 milioni di euro.

Una cifra che non sarebbe ancora pervenuta nelle casse del Real Madrid che, secondo El Confidencial, avrebbe riutilizzato quei soldi per pagare gli stipendi dei calciatori della rosa. Ma, come detto, ciò non ha creato attriti fra i due club: l’Inter, infatti, avrebbe spiegato che il ritardo è dovuto soltanto alle difficoltose contingenze del periodo di pandemia, che ha messo in ginocchio praticamente tutti i club del mondo. Una posizione, quella del club nerazzurro, che avrebbe riscontrato la comprensione del Real Madrid.

I rapporti fra le parti, dunque, restano assolutamente distesi. I soldi arriveranno presto. Al Bernabeu li attendono, senza alcun patema.

(Fonte: El Confidencial)