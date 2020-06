Sky – Inter-Hakimi, operazione in dirittura d’arrivo: nel pomeriggio nuovi contatti col Real

Achraf Hakimi a un passo dall’Inter è la notizia delle ultime ore. Il club nerazzurro ha fatto un’offerta importante per il giocatore ed è in dirittura d’arrivo. Operazione che il club portava avanti da 3 mesi in gran segreto. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’accordo è stato trovato con il Real Madrid sulla base di 40 milioni più 5 di bonus. Nel pomeriggio previsto un ulteriore contatto tra Inter e Real per definire bene gli ultimi dettagli, una volta risolto tutti i dettagli l’Inter potrà chiudere l’operazione perché l’accordo con il giocatore c’era già per un contratto di 5 anni da 5 milioni di euro a stagione più bonus.

(Sky Sport)