Hakimi-Inter, arrivano i like di 2 futuri compagni. E quello dell’ex interista per eccellenza

Achraf Hakimi all’Inter: un colpo che sembra convincere tutti, dai futuri compagni agli ex nerazzurri. Almeno sui social. La pagina “433” ha pubblicato un fotomontaggio del terzino marocchino in maglia nerazzurra, riportando la notizia dell’affare quasi concluso.

Il post ha ricevuto milioni di like. Alcuni più importanti di altri. Tra gli apprezzamenti, infatti, sono spuntati quelli di due futuri compagni di Hakimi, ovvero Marcelo Brozovic e Danilo D’Ambrosio.

Ma anche alcuni ex hanno apprezzato. Da Perisic a Medel, passando per l’ex più importante di tutti: il Fenomeno Ronaldo. Tra i like anche quello di Facundo Colidio, giovane nerazzurro in prestito, e di Simone Bonavita, il centrocampista dell’Inter Under 17 finito sui giornali per aver concesso la procura alla scuderia di Francesco Totti.