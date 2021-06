Sky – Hakimi in partenza: l’Inter vuole chiudere la questione entro il 30 giugno

Con ogni probabilità, nei prossimi giorni Achraf Hakimi lascerà l'Inter per trasferirsi al Paris Saint-Germain

Con ogni probabilità, nei prossimi giorni Achraf Hakimi lascerà l'Inter per trasferirsi al Paris Saint-Germain. Come riferisce Sky Sport, il club nerazzurro punta a incassare, tra parte fissa e bonus, circa 80 milioni di euro.

La sensazione è che l'affare sia destinato a concludersi, e anche in tempi brevi. Sky, infatti, racconta come l'Inter sia decisa a chiudere la questione, anche per motivi di bilancio, entro il prossimo 30 giugno. I prossimi saranno giorni importanti.