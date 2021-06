Attacco, nome nuovo stuzzica l’Inter: “Scadenza 2022, può essere il dopo Sanchez o Lautaro”

C'è un nome nuovo per l'attacco dell'Inter. Un profilo giovane, sul quale il club nerazzurro ha già preso informazioni

C'è un nome nuovo per l'attacco dell'Inter . Un profilo giovane, sul quale il club nerazzurro ha già preso informazioni e che, in scadenza di contratto con il Celtic nel 2022, potrebbe rappresentare una grossa occasione dal punto di vista economica. Si tratta di Odsonne Edouard, francese classe 1998, che in questa stagione ha segnato 22 gol in 40 partite con la maglia del club scozzese. Secondo quanto scrive calciomercato.com, sul calciatore ci sarebbero anche Milan e Leicester. L'Inter, da parte sua, gli avrebbe messo gli occhi addosso e il suo profilo stuzzica in caso di partenza di Sanchez o Lautaro:

"Tra 12 mesi, senza rinnovo, l'attaccante della Francia Under 21 sarà libero a parametro zero. Un dettaglio che può far diventare questa operazione anche un'opportunità dal punto di vista economico. Forza fisica e rapidità le sue caratteristiche migliori, che ne fanno un attaccante duttile, perfetto per completare il reparto d'attacco. I nerazzurri hanno preso informazioni e, in caso di una partenza lì davanti (Sanchez o un big come Lautaro?) torneranno a farsi avanti", si legge.