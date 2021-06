Da Parigi – Leonardo, Hakimi sì. Ma ora la priorità è l’indicazione di Al-Khelaïfi

Il numero uno del PSG ha assegnato al direttore sportivo una missione delicata ma necessaria per il futuro del club

Gli occhi del PSG sono puntati su Hakimi . Donnarumma sta già per fare le visite mediche. Del club parigino si parla a proposito di acquisti. Ma a Leonardo , dicono in Francia, il numero uno del club Al-Khelaïfi ha dato anche un altro diktat. Ed è quello di accompagnare gli acquisti alle cessioni.

Si parla di missione delicata per il club parigino "che ha bisogno di ridimensionare la sua forza lavoro per trovare un equilibrio finanziario per lanciare eventualmente una nuova operazione".

Verranno quindi ceduti i giocatori che non rientrano nei piani di Pochettino. "Questa missione è stata assegnata al direttore sportivo. E a questa richiesta il brasiliano sta attualmente lavorando. Un compito delicato per il dirigente "ritenuto fondamentale per il futuro del PSG e per gli acquisti".