Pedullà – Hakimi-PSG, l’Inter abbassa le richieste: tutte le cifre dell’affare

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa in corso tra i nerazzurri e il club francese per l'esterno marocchino

Achraf Hakimi è sempre più vicino al PSG. Sulla trattativa tra i francesi e l’Inter e in particolare sulle cifre ha aggiornato così Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia e de La Gazzetta dello Sport: “L’Inter sta mollando a cifre più basse, 71/72, non più 73/74. Il PSG ha fretta e vuole programmare le visite di Hakimi. Il giocatore ha scelto il PSG, 8+2/3 di bonus, è una scelta di vita del giocatore, per questo il Chelsea al momento resta proprio sullo sfondo”, le sue parole.