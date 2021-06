Sky – Hakimi a un passo dal PSG: il silenzio dell’Inter spiega tutto sull’affare

Le ultimissime sulla trattativa che riguardano l'esterno marocchino, ormai a un passo dall'addio ai nerazzurri

Achraf Hakimi è sempre più vicino al PSG. L'accordo tra i francesi e l'Inter è in chiusura e Sky Sport, tramite l'esperto di mercato Luca Marchetti, ha aggiornato in questi minuti sulla trattativa: "Sono momenti molto caldi per Hakimi, ci sono voci da Italia e Francia di un'accelerazione della trattativa. Ne stiamo parlando costantemente, per dare un contorno economico all'operazione. Si parla di una cifra superiore ai 70 milioni bonus compresi, l'Inter è in silenzio. A nostro avviso a testimonianza del momento, importante, della trattativa. L'accordo tra Hakimi e il PSG c'è e non è in discussione. L'Inter partiva da 80 milioni, bisogna arrivare alla cifra giusta per chiudere la trattativa".