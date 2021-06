Una persona ha provato in più modi a far saltare Hakimi al PSG senza successo

Un interessante retroscena sulla trattativa in uscita condotta dall'Inter nelle ultime settimane per l'addio dell'esterno marocchino

Achraf Hakimi nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del PSG e dirà addio all’Inter dopo una sola stagione. C’è però una persona che ha provato a far saltare fino all’ultimo l’operazione: l’allenatore del Chelsea campione d’Europa in carica, Thomas Tuchel. L’ex tecnico del PSG (con cui si è lasciato male l'anno scorso) voleva portare Hakimi a Londra e ha provato a convincerlo in ogni modo, senza però riuscirci. L'esterno marocchino aveva già accettato la proposta dei francesi e anche l'Inter nelle scorse ore ha trovato l'intesa totale col PSG. Nonostante il pressing di Tuchel delle ultime settimane...