Pedullà – Inter-Hakimi, nessuna recompra per il Real Madrid: ecco la cifra finale. E Tonali…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’affare Inter-Hakimi è in dirittura d’arrivo. L’accordo è stato raggiunto sulla base di 40 mln di euro più 4/5 di bonus. Il Real Madrid, club che detiene il cartellino del marocchino, non avrà alcuna recompra mentre l’Inter potrebbe accelerare nelle prossime 48 ore per chiudere entro il 30 giugno.

PRIORITA’ – L’acquisto di Hakimi è risultato prioritario su tutte le altre operazioni. Secondo Pedullà, Tonali e Kumbulla, altri due nomi che piacciono e non poco all’Inter, sono stati messi in secondo piano, perché l’Inter ha alzato l’asticella con un crack sulla fascia destra.