TS – Inter, Hakimi via. “Sostituto? Due profili monitorati più uno già in rosa”

Il mercato dell'Inter passa dalle cessioni ma, in ogni caso, i nerazzurri stanno guardando anche ai profili interessanti in entrata. Come riportato da Tuttosport, molto dipenderà dal futuro di Hakimi: il PSG è pronto al rialzo ma il Chelsea mette sul tavolo giocatori che possono fare al caso dei nerazzurri come Marcos Alonso, Emerson Palmieri e Christensen. Secondo il quotidiano, almeno inizialmente il sostituto di Eriksen sarà Darmian, anche se piacciono sia Emerson Royal che Dumfries. In avanti, poi, ci sarà un rinforzo anche perché Sanchez non dà grandi certezze sotto l'aspetto fisico.