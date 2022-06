Inter, fatta per i rinnovi di Handanovic e Inzaghi. “Ecco quando ci sarà l’annuncio”

In attesa degli annunci di Onana e Mkhitaryan e di novità sul fronte Dybala e Lukaku, l'Inter è ad un passo dal comunicare due rinnovi

In attesa degli annunci di Onana e Mkhitaryan e di novità sul fronte Dybala e Lukaku, l'Inter è ad un passo dall'annunciare due rinnovi importanti: Inzaghi e Handanovic. "La settimana prossima saranno annunciati i prolungamenti di Inzaghi (rinnovo fino al 2024 e ritocco dell’ingaggio da 4 milioni a 5,5 netti) e del capitano Handanovic per un altro campionato", spiega il Corriere della Sera. Il portiere, dunque, resterà in nerazzurro, completando così il reparto con Onana e Cordaz.