Hernanes: “Bremer fortissimo, sarebbe bello vederlo all’Inter. E Dybala…”

Hernanes, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato di due nomi caldi per il mercato nerazzurro come Dybala e Bremer

Marco Macca

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Hernanes, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato di due nomi caldi per il mercato nerazzurro come Dybala e Bremer. Ecco le sue parole:

Dybala come lo vede?

"E' uno dei più forti con cui ho giocato. E' un bravo ragazzo, in campo fa la differenza. L'ultimo anno l'ho visto poco, ovunque vada può fare bene. Negli scacchi c'è la regina che è il pezzo più importante, lui deve avere quel ruolo. Se lo ha, può fare tanto. Serve una squadra e un allenatore che utilizzi il metodo giusto".

Che ne pensa di Marcos Antonio e Bremer?

"Marcos Antonio? Se lo ha preso la Lazio per quel ruolo vuol dire che è adatto a Sarri. I numeri ce li ha, l'ho visto spesso e mi ricorda Fernandinho. Bremer è fortissimo, se arriva all'Inter penso che sarà molto bello. Serve il portiere e la difesa più forte per vincere, l'Inter il titolo lo ha perso perché nei momenti difficili non ha saputo difendere".

(Fonte: TMW Radio)