Pedullà – Monza, super offerta per Pinamonti. E ora cambia la situazione Atalanta

"Il Monza sempre più pronto a scatenarsi. Ieri sera l’accelerata per Andrea Pinamonti, come raccontato da Sportitalia. Aggiungiamo che l’attaccante di proprietà dell’Inter ci sta pensando seriamente, pur avendo espresso gradimento per l’Atalanta. Ma l’Atalanta, che lo apprezza molto, sta facendo valutazioni su Muriel e Zapata, un particolare che potrebbe favorire Berlusconi e Galliani. Di sicuro il Monza sta spingendo fortissimo per Pinamonti ed è pronto a mettere a disposizione i 20 milioni circa chiesti dall’Inter per l’operazione".