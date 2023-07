Pedullà – Inter, preso Cuadrado e niente Holm che incontra la Juve

Il calciatore era stato un obiettivo interista che ora ha preso per un anno il colombiano e pensa quindi ad altri ruoli

In queste ore tutte le attenzioni dell'Inter sono concentrate sull'arrivo di Cuadradoall'Inter con i nerazzurri, come spiega Pedullà, che dopo aver sistemato la difesa ora pensano ad altri ruoli. Uno degli obiettivi che erano stati associati al club nerazzurro in queste settimane è Holm, difensore dello Spezia.