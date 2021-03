La Repubblica – Roma, proposti due attaccanti: Icardi e Aguero. Allegri…

Secondo il noto quotidiano nella capitale potrebbe approdare uno dei due argentini: sarebbe il regalo della nuova proprietà alla squadra

Il futuro di Fonseca alla Roma non è ancora deciso. Per questo si parla di alcuni nomi di allenatori che potrebbero sostituirlo e si è tornati in queste ore sul nome di Massimiliano Allegri.È stato tecnico della Juventus ma è stato anche associato all'Inter quando si parlava di un Conte vicino all'addio.