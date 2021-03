Mercato, Galeone: “Allegri vuole restare in Serie A con un progetto ambizioso”

Giovanni Galeone Allegri, si è detto possibilista sulla prospettiva che l'ex tecnico della Juventus si trasferisca a Napoli

"Allegri prima scelta di De Laurentiis? Max è il migliore. I due si stimano molto e c'è anche affetto. E' chiaro che con la Champions le cose potrebbero prendere una piega positiva. Max qualche anno fa aveva più voglia di andare all'estero, soprattutto in Premier. Ora preferirebbe restare in Italia con una nuova sfida. Sarà una questione di programmi, di come arriverà in classifica quest'anno. Credo che De Laurentiis vorrà migliorare il Napoli. Allegri vuole un club che abbia ambizioni e il Napoli ha dimostrato di averne negli anni passati. Il Napoli non è una squadra qualunque. Nonostante le difficoltà legate al Covid si può costruire una buona squadra anche grazie ad un allenatore d'esperienza".