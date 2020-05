Inter-Icardi, amore travagliato con ‘vendetta’: “Mauro in ritiro con Conte aveva deciso di…”

La cessione a titolo definitivo al Paris Saint-Germain chiuderà per sempre la storia tra Mauro Icardi e l’Inter. Una storia d’amore lunga e fatta di alti e bassi, chiusa però nel modo peggiore. Tutto iniziato dalle dichiarazioni in tv di Wanda Nara, proseguito con la revoca del titolo di capitano a Maurito e finito con un ritiro estivo da separato in casa, in cui l’argentino si era deciso a mettere i bastoni tra le ruote alle strategie dell’Inter. Scrive Tuttosport:

“… Un addio arrivato senza tutto il clamore mediatico del primo. Quello era arrivato dopo mesi di dichiarazioni in tv della moglie-agente Wanda Nara che avevano irrimediabilmente compromesso le relazioni con società, compagni e staff, seguite da esclusioni clamorose, problemi al ginocchio e un periodo di ritiro estivo vissuto da separato in casa comunque intenzionato a puntare i piedi e a mettere i bastoni tra le ruote all’Inter”.

(Fonte: Tuttosport)