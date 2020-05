Icardi, è davvero addio. Ecco quando ci sarà l’annuncio: “L’Inter pur di chiudere non ha…”

La trattativa per il passaggio di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain a titolo definitivo è alla stretta finale. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Inter e club parigino hanno raggiunto l’intesa di massima sulla base di 50 milioni di base fissa più 8 di bonus. L’annuncio arriverà tra oggi e domani, dopo che i club avranno sistemato le questioni tecniche.

La Rosea fa tre considerazioni sull’affare. “La prima: Icardi non aveva la minima possibilità di rientrare a Milano. E l’Inter, pur di chiudere l’affare, non ha voluto correre il rischio di un’altra stagione di polemiche, legate pure alla possibilità – mai davvero concreta ma sempre presente – di un inserimento della Juventus per Maurito. Secondo punto: i 50 milioni rappresentano per l’Inter una plusvalenza praticamente totale, Maurito è infatti iscritto a bilancio a poco meno di due milioni. Per la società di Zhang, dunque, la cessione di un giocatore al di fuori dal progetto tecnico diventa al contrario centrale per sistemare i conti. Terza considerazione, quella che più interessa in prospettiva per i nerazzurri: l’acquisto di Icardi è la prova che nel prossimo mercato, ancor più che in passato, chi ha soldi da spendere senza per forza dover ricorrere a scambi potrà fare la differenza“.

Si conclude un’era, con un’Inter diversa dal passato che ha deciso di tagliare i ponti con Icardi e la moglie Wanda Nara, pur riconoscendo il valore dell’argentino come dimostra la clausola anti-Juve con 15 milioni in più in caso di passaggio in bianconero. Uno scenario che, secondo La Gazzetta dello Sport, non si verificherà. Un nuovo percorso, iniziato un anno fa con l’arrivo di Antonio Conte, in cui non c’è spazio per Icardi, che saluta l’Inter con 142 gol all’attivo.