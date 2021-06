Ex Inter, Icardi ancora in Italia? La Juve ha un altro piano A per l’attacco

Le ultimissime sul futuro dell'ex capitano dell'Inter, che può lasciare il PSG nella prossima finestra di mercato.

Fin dai tempi della rottura con l’Inter, Mauro Icardi è corteggiato dalla Juventus In questa sessione estiva di mercato, nonostante i tanti rumors per il club bianconero Icardi non è il piano A. Come sottolinea Calciomercato.com, “Icardi non è l’obiettivo principale per rinforzare l'attacco di Massimiliano Allegri che vorrebbe un centravanti più di manovra rispetto all’argentino”, si legge. È tra i profili seguiti e apprezzati, ma non la prima scelta per il reparto.