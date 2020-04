Inter, clausola Icardi? Mauro si è ‘tradito’: “Avrebbe detto a Leonardo che…”

Al di là dell’esistenza di una clausola grazie alla quale possa opporsi al riscatto da parte del Paris Saint-Germain, su cui si discute ancora, Mauro Icardi non sembra intenzionato a proseguire la sua esperienza all’ombra della Tour Eiffel. E la conferma arriva da quanto riportato dal Corriere dello Sport, che parla di una chiamata al dg del PSG, Leonardo, per comunicargli la sua volontà di andare via al termine della stagione:

“Nelle mani del Psg ci sarebbe un diritto di riscatto: 70 milioni per comprarsi Icardi definitivamente. Già, ma vale la pena trattenere un giocatore controvoglia? Beh, qualcuno sostiene che l’attaccante abbia già informato Leonardo del suo desiderio di andare via. E poi c’è sempre quella famosa clausola che permetterebbe a Maurito di opporsi al riscatto. Esiste o non esiste? Il quesito resta, ma poco conta: il destino di Icardi appare già deciso“.

(Fonte: Corriere dello Sport)