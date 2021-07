Icardi chiarisce il futuro: “Sarà PSG questa stagione e la prossima. Mai dubbi”

L'argentino ha scritto un post sul suo profilo Instagram forse per mettere fine alle voci che parlano di addio al club parigino

Pare proprio voglia restare al club parigino e ha messo così fine, almeno da parte sua, alle voci che lo vogliono vicino ad un ritorno in Italia e che parlano di un Leonardo intenzionato a cederlo.

"Questa stagione, la prossima e la prossima!! Non ci sono mai stati dubbi. Allez PSG!", ha scritto l'argentino per chiarire di non essere intenzionato a partire. Si era parlato di un suo approdo alla Juventus (quando si parlava dell'arrivo a Parigi di CR7) e si era parlato anche di sua moglie interessata a cederlo alla Roma di Mourinho.