Icardi, cifre ufficiali: all’Inter 50 mln+22. Psg multato per clausola anti-Juve

Ecco le cifre ufficiali del trasferimento di Mauro Icardi dall'Inter al PSG: francesi multati per una clausola nel contratto

Nella giornata di oggi è emersa l'indiscrezione per cui il PSG sarebbe stato sanzionato dall'UEFA per violazione delle regole sulla third party influence in merito al trasferimento di Icardi dall'Inter al club parigino.

Come si evince dal documento pubblicato da calciomercato.com, si rendono note anche le cifre ufficiali dell'operazione: si è trattato di un prestito con riscatto azionato a giugno 2020 per 50 milioni di euro, più altri 22 milioni di euro di eventuali bonus. In più salta all'occhio anche la clausola, di fatto, anti-Juventus. Se il PSG avesse ceduto o cedesse Icardi a qualunque club italiano, avrebbe dovuto o dovrebbe versare all'Inter altri 15 mln di euro. Ed è proprio tale clausola a far incorrere la squalifica: "una clausola del genere comporta una delle condizioni di “influence” sulle politiche di trasferimento di un club. Inoltre il PSG ha violato anche la regola che impone di segnalare gli accordi di TPI nel momento in cui viene sottoposto il contratto al TMS", spiega calciomercato.com.