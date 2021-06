C. Zanetti: “Icardi? Per Mou alla Roma sarebbe uno alla Milito. L’Inter…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del futuro di alcuni tra i calciatori più chiacchierati

Cristiano Zanetti commenta le scelte del ct Mancini e dà uno sguardo anche alle sue ex squadre. Si parte da Raspadori, la grande novità. "E' un giocatore - dice a Tuttomercatoweb.com - che si muove più tra le linee rispetto a Politano e credo che la decisione sia legata a questo, al ruolo. Esterni ce ne sono già tanti e allora ha optato per un calciatore con altre caratteristiche".

Parlando delle sue squadre invece come giudica la Roma?

"Se gli comprano i giocatori sì, sennò la Roma non può ambire con questa squadra ad arrivare tra le prime 4".

"Stesso discorso nel senso che bisogna vedere se vanno via o meno i giocatori importanti Dipende dal mercato. L'unica che non ha problemi è la Juve: il ritorno di Allegri dimostra che non ha problemi ingaggio".